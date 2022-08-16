四川限電傳富士康成都廠停產6天 鴻海重申影響不大

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）中國四川限電，傳出鴻海集團富士康成都廠區15日起停產至20日，鴻海今天上午接受中央社記者詢問重申，目前影響不大。

中國南方各地近日氣候炎熱、持續高溫，空調等民生用電負荷大增、供電緊張。四川省發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業生產全停，從15日到20日期間放「高溫假」、「讓電於民」。

富士康在成都設有廠區，中國媒體15日深夜報導，富士康成都15日起至20日限電，僅保留20%電力保安負載，全廠暫停生產；生產線員工也收到休息通知。鴻海今天上午重申，目前影響不大。

台商指出，去年中國東南沿海也曾因應夏季用電吃緊狀況部分採取限電措施，不過會按照實際狀況調整。

根據微信公眾號訊息，富士康成都屬於鴻海B次集團，成立於2010年，製造產品包括穿戴裝置、行動裝置、物聯網等產品，成都廠區創新數位系統事業群（iDSBG）在8月中旬持續招募員工。富士康成都園區在去年3月入選世界經濟論壇（WEF）燈塔工廠。

法人分析，富士康成都廠區也製造組裝蘋果（Apple）穿戴裝置、平板電腦、Mac筆記型電腦。蘋果先前曾公布前200大供應鏈廠商名單，其中富士康四川成都廠區為列其中。（編輯：趙蔚蘭）1110816