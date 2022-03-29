中國2022年能源工作指導意見 未提能耗雙控目標

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（中央社台北29日電）國際能源供應吃緊之際，中國今天發布「2022年能源工作指導意見」，將「保障能源安全穩定供應」列為首要任務，未再提出原先訂定、但在執行時引起許多爭議的「能耗雙控」具體目標。

中國2021年曾歷經缺煤限電危機。這項「意見」僅表示，能耗強度目標在「十四五」規劃期內「統籌考慮」，並「留有適當彈性」。中國2021年的能源工作指導意見曾明確提出，單位國內生產總值能耗降低3%左右。

中國國家能源局官網29日發布，「2022年能源工作指導意見」明定的基本原則，首要就是「保障供應，增強儲備」。

「意見」稱，統籌國內外能源資源，適應能源市場變化，充分考慮可能面臨的風險和極端天氣，適度超前佈局能源基礎設施，加大儲備力度，保持合理裕度，化解影響能源安全的各種風險挑戰。

在「增強供應保障能力」，「意見」明定全國能源生產總量達到44.1億噸標準煤左右，原油產量2億噸左右，天然氣產量2140億立方公尺左右。保障電力充足供應，電力裝機達到26億千瓦左右，發電量達到9.07萬億千瓦時左右，新增頂峰發電能力8000萬千瓦以上，「西電東送」輸電能力達到2.9億千瓦左右。

與2021年相比，中國今年將增產2.1億噸標準煤，原油產量略增400萬噸，天然氣也增加115億立方公尺。

「意見」並要求穩步推進結構轉型。煤炭消費比重穩步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到17.3%左右，新增電能替代電量1800億千瓦時左右，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到12.2%左右。

「意見」並強調，以「保障能源安全穩定供應」為首要任務，著力增強國內能源生產保障能力，切實把能源飯碗牢牢地端在自己手裏。

「意見」除要求加強煤炭煤電兜底保障能力、持續提升油氣勘探開發力度、大力發展風電太陽能，還提到「有序推進水電核電重大工程建設」。

在核電方面，「意見」提出建成投運福清6號、紅沿河6號、防城港3號和高溫氣冷堆示範工程等核電機組，在確保安全的前提下，「積極有序推動新的沿海核電專案核准建設」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110329