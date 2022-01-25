限電危機後談雙碳 習近平：減排不是減生產力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中國去年歷經限電危機，一般認為與「能耗雙控」有關。中共總書記習近平昨天在政治局集體學習上說，「減排不是減生產力」，並表示要充分認識實現碳達峰與碳中和目標的緊迫性和艱巨性。

新華社報導，中共政治局24日下午就「努力實現碳達峰碳中和目標」進行第36次集體學習，由習近平主持。

2020年9月，習近平以視訊參加聯合國大會時宣布，中國將力爭2030年前碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，此被稱為「雙碳」目標。

習近平昨天在政治局集體學習上說，實現「雙碳」目標，「不是別人讓我們做，而是我們自己必須要做」，是順應技術進步趨勢、推動經濟結構轉型升級的迫切需要，是促進人與自然和諧共生的迫切需要，是主動擔當大國責任的迫切需要，而且「不是輕輕鬆鬆就能實現的」。

他說，實現「雙碳」目標，要處理好發展和減排的關係。減排不是減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路。在降碳的同時確保能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全，確保民眾正常生活。

習近平說，中國要推動能源革命，要加大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，要健全「雙碳」標準，構建統一規範的碳排放統計核算體系，推動能源「雙控」向碳排放總量和強度「雙控」轉變。此外，要將「雙碳」工作相關指標納入各地區經濟社會發展綜合評價體系，增加考核權重，加強指標約束。

去年底的中央經濟工作會議就曾提出：創造條件儘早實現能耗雙控（能源消耗總量和強度雙控）向碳排放總量和強度雙控轉變，外界認為這有助於更精準地踐行雙碳目標。（編輯：張淑伶）1110125