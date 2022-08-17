熱浪肆虐 蘇州南京向貧戶發放高溫補貼減免電費

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（中央社台北17日電）熱浪肆虐中國，各地屢創高溫紀錄。江蘇省蘇州市、南京市甚至先後宣布，為低收入戶發放「降溫生活補貼」及減免電費。其中，蘇州市每人發放人民幣100元；南京市則每戶減免65度電費。

綜合中國媒體報導，江蘇省民政廳今天傍晚透過官網作出上述宣布。江蘇省是近來陷入熱浪侵襲的中國省分之一，多地氣溫接連創下數十年來甚至歷史新高。

根據報導，蘇州市民政局表示，為做好高溫季節困難群眾的救助保障工作，蘇州市將按每人人民幣100元（新台幣約442元）的標準，向困難群眾發放單次「防暑降溫生活補貼」，全市預計有1.72萬人可領取。

蘇州市民政局表示，這項補貼發放對象為全市列管在冊的最低生活保障對象、特困供養人員，將於8月底前透過銀行完成發放。

至於南京市，則是宣布對低保家庭及分散特困供養的5.4萬人，一次性補貼65度電費，再加上每月已長期減免的15度電費，可降低這些群眾的防暑降溫成本。

江蘇省民政廳表示，今年夏天江蘇的高溫天氣「超長待機」。7月以來，蘇州市民政部門已向困難群眾發放風油精、花露水、沐浴露等「清涼大禮包」或冷風扇等降溫設備。（編輯：邱國強/張淑伶）1110817