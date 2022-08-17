中國多地限電限產 韓正：堅決防止拉閘限電

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（中央社台北17日電）中國多地限電限產之際，中國國務院副總理韓正今天到國家電網有限公司調研並主持召開座談會，要求進一步做好能源電力供應保障工作，堅決防止「拉閘限電」。

新華社報導，韓正說，今年以來，各類電力裝機應發盡發，「電煤供給和庫存充足」，能源電力安全保供穩價形勢總體平穩。

但他表示，當前中國電力供需屢創歷史新高，部分地區遭受極端高溫乾旱天氣影響，迎峰度夏能源電力保供正處於關鍵時期。

韓正要求，要保證能源電力安全保供不出任何閃失，為鞏固經濟回升向好態勢、穩物價保民生提供堅實支撐。

韓正強調，要加強全網統一調度，完善分級用電負荷管理，強化重點地區保障，確保電力安全保供。繼續做深做實「有序用電」方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止「拉閘限電」。

他說，要發揮市場機制作用，完善和加強政府調控，確保一次能源價格穩定。要大力推進煤電聯營和煤電與可再生能源聯營。加強政策支持，多措並舉幫助煤電企業緩解實際困難。

8月以來，四川省、重慶市、江蘇省、浙江省、安徽省、河北省、廣東省等多地發布限電措施，部分製造業者一週開工3或4天，有些地區的企業被迫連續停產5、6天。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110817