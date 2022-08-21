四川高溫旱象 缺電危機官方拉到特別嚴重等級

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（中央社台北21日電）中國高溫旱象持續，四川坐擁豐沛水電資源，卻因缺水導致水力發電未能順利運行，加上炎熱天氣用電吃緊，面臨缺電危機。四川官方今天宣布，啟動能源供應保障應急最高級別因應。

四川省政府官網21日刊載「關於啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應的通知」，內容作上述表示。

這份通知指出，21日零時起啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應。這是2022年1月省政府辦公廳印發「四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）」以來，四川首次啟動最高級別的應急響應。

一級代表「特別嚴重」，標示為紅色，意謂嚴峻程度高於二級（嚴重）、三級（較嚴重）、四級（一般）。一級應急響應因應措施由省領導小組報省委、省政府主要領導決定後實施；必要時由省政府報請國務院支援，由國務院統一領導、組織和指揮應急能源供應保障應對工作。

綜合經濟觀察報、央視新聞等媒體報導，重慶正面臨平均氣溫偏高、降水顯著偏少、高溫乾旱強度偏強等情形。

重慶市應急管理局黨委委員、政治部主任鄒瑜指出，從7月開始，重慶平均氣溫偏高達攝氏30.5度，較常年顯著偏高2.6度，與2006年並列1961年以來最高。全市平均降水量為102.0毫米，較常年少近6成，為1961年以來同期第二少，僅次於1992年的98.8毫米。

他提到，高溫乾旱強度偏強，攝氏35度以上高溫日數達33.2天，為1961年以來同期第二多，僅次於2006年同期（33.9天）；極端最高氣溫為攝氏44.5度。根據監測，67.9％土壤水分觀測站耕作層達中到重旱。

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國家氣候中心氣候服務首席專家周兵解析重慶為什麼這麼熱。他說，由於西太平洋副熱帶高壓在西南川渝等地的強度異常偏強，給西南地區造成高溫提供一個大的環流背景。另一方面，重慶在四川盆地東部，由於地形作用，熱量不易散發。

中國中央氣象台21日上午6時持續發布高溫預警。在21日白天，陝西南部、四川東部、重慶、湖北、湖南中北部、安徽東南部、江西西北部、浙江中南部等地的部分地區最高氣溫可達攝氏40度以上。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110821