中國局部出現特旱 官方緊急供應重慶發電機

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（中央社台北21日電）中國中央氣象台晚間繼續發布氣象乾旱橙色預警，指多地存在中度至重度氣象乾旱，局部特旱。受高溫影響，官方緊急調運中央抗旱物資支持重慶抗旱減災工作，其中包括230台發電機。

中新網報導，中央氣象台晚間6時繼續發布氣象乾旱橙色預警：江蘇南部、安徽南部、河南西南部、湖北西部、浙江大部、福建大部、江西、湖南、貴州大部、重慶、四川大部、甘肅東南部和西藏中東部等地存在中度至重度氣象干旱，局部特旱。預計，未來3天，上述旱區大部仍維持高溫少雨天氣，氣象乾旱將持續發展。

另外，據央視新聞報導，受高溫天氣影響，重慶市部分地區出現不同程度旱情。

國家防總辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局緊急調運中央抗旱物資支持重慶抗旱減災工作，此次下撥物資包含130台汽油發電機、100台柴油發電機組、170台抽水泵、60台噴灌機組等價值人民幣1167萬元（約新台幣5134.8萬元）的抗旱裝備。

這些物資20日起陸續運抵各受災點，用於緩解人畜飲水困難及工農業減災促收。

重慶市18日測得攝氏45度，再破高溫紀錄，這也是中國有可靠氣象紀錄以來，首度在新疆以外出現45度。重慶因連日高溫限電缺水之際，還頻傳山林火災。（編輯：張淑伶）1110821