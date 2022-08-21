上海祭限電措施 外灘等地景觀照明暫停2天

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（中央社台北21日電）中國連續多日高溫，用電量屢創高峰。上海今天宣布，22日、23日兩天暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明。

澎湃新聞報導，上海市綠化和市容管理局發布「關於暫停開放部分區域景觀照明的通告」，做出上述決定，並指這是為了貫徹落實「2022年上海市迎峰度夏有序用電方案」要求。

綜合媒體報導，上海出現高溫熱浪天氣的強度大且持續時間長，今年出現攝氏35度以上高溫日數已超過40天，其中達到40度以上的極端天氣也有7天，刷新上海自1873年以來40度以上極端酷熱天數的紀錄。

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今早6時，中國中央氣象台繼續發布高溫紅色預警。預計今天白天，甘肅南部、陜西南部、河南、安徽、江蘇南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、雲南東北部、廣東北部、廣西北部等地有35度至39度高溫天氣。

其中，陜西南部、四川東部、重慶、湖北、湖南中北部、安徽東南部、江西西北部、浙江中南部等地的部分地區最高氣溫可達40度以上。（編輯：張淑伶/唐佩君）1110821