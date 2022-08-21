更多編輯台推薦新聞：
羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒
運動

羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意
文化

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意

WBC美國隊大膽啟用電視球評掌兵符 昔為王建民隊友
運動

WBC美國隊大膽啟用電視球評掌兵符 昔為王建民隊友

柬埔寨打工陷阱 台商攜近5萬美金與中國黑道喊價一天救兩人
國際

柬埔寨打工陷阱 台商攜近5萬美金與中國黑道喊價一天救兩人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美日韓台Chip 4組抗中聯盟？ 學者：可能聚焦出口技術外流管制
首頁 / 兩岸

上海祭限電措施 外灘等地景觀照明暫停2天

2022/8/21 16:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中國連續多日高溫，用電量屢創高峰。上海今天宣布，22日、23日兩天暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明。

澎湃新聞報導，上海市綠化和市容管理局發布「關於暫停開放部分區域景觀照明的通告」，做出上述決定，並指這是為了貫徹落實「2022年上海市迎峰度夏有序用電方案」要求。

綜合媒體報導，上海出現高溫熱浪天氣的強度大且持續時間長，今年出現攝氏35度以上高溫日數已超過40天，其中達到40度以上的極端天氣也有7天，刷新上海自1873年以來40度以上極端酷熱天數的紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今早6時，中國中央氣象台繼續發布高溫紅色預警。預計今天白天，甘肅南部、陜西南部、河南、安徽、江蘇南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、雲南東北部、廣東北部、廣西北部等地有35度至39度高溫天氣。

其中，陜西南部、四川東部、重慶、湖北、湖南中北部、安徽東南部、江西西北部、浙江中南部等地的部分地區最高氣溫可達40度以上。（編輯：張淑伶/唐佩君）1110821

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族