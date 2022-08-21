四川限電延至25日 當地台廠連續停產11天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）四川省已經連續6天對工業企業限電停產，相關措施再延5天，從今天起到25日夜間12時。包括鴻海集團富士康成都廠區等多家在四川的台廠將會繼續受到影響。

四川當局14日發布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，稱由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保民生用電及不出現拉閘限電，從8月15日起，對四川電網限電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，時間從15日0時至20日晚間12時。

第一財經報導，四川省對全省工業限電停產的期限延長至25日晚間12時。

報導說，四川是中國顯示面板產業的重要生產基地之一，此前連續停電造成當地顯示和消費電子製造企業不得不維持低稼動率（生產利用率）運轉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現在，限電停產的時間再增5天，分析師預計，當地面板廠的產出將進一步減少，尤其是全球液晶電視面板的當月產能將減少2成，但面板行業當前供過於求的狀況預計有所緩和，庫存將更快速度下降。

中國四川省因氣溫飆高，祭出工業用電限電，相關措施影響在地台廠。三三會理事長林伯豐16日受訪時曾表示，包含電子廠在內的台廠皆有受影響，廠商會調控產能、自備發電機因應，「6天總會過的」，盼儘速恢復正常供電。不過，當地已確定會連續11天都限電停產。（編輯：張淑伶）1110821