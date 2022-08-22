四川限電延長 水泥業：庫存因應並安排設備保養

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（中央社記者賴言曦台北22日電）四川當地政府宣布工業企業限電延長到25日，國內西進水泥業表示，水泥業本就有夏季錯峰停窯，因此限電延長影響不大，停產期間會安排設備保養維修，並以現有庫存因應調配發貨。

中國大陸四川省經濟與信息化廳、國網四川省電力公司20日晚間公布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，宣布讓電於民措施將延長至25日24時。

台灣在四川布局的水泥廠包含台泥及亞泥，其中以亞泥在四川的產能占比較高，對於當局宣布延長限電，亞泥表示，持續依照先前的因應措施處理，包含配合當地政府限電政策停產、停產期間安排設備維護保養及持續以現有庫存合理因應調配發貨。

台泥表示，今年受到中國大陸官方打房影響，水泥行情不佳，但四川限電後水泥價錢已漲兩波，雖然限電會影響生產及發貨，但由於水泥生產線夏季本就有錯峰停窯機制，因此目前受影響不大，後續則有待觀察。

根據亞泥2022年年報，亞泥在中國大陸轉投資的四川亞東水泥公司擁有3套旋窯，年產能495萬公噸熟料，可產製600萬公噸水泥。

台泥年報及官網也顯示，台泥在中國大陸的年產能為6654萬公噸，在四川設有台泥（廣安）水泥、華鎣台泥水泥、 瀘州賽德水泥、瀘州納溪賽德水泥、 瀘州賽德混凝土等5間公司。（編輯：郭無患）1110822