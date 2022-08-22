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四川限電延長 筆電代工廠調班、自有發電因應

2022/8/22 21:03（8/22 21:40 更新）
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中國近期用電量大增，重慶市17日起至24日擴大限電範圍，當地的汽車、半導體等產業都將受到衝擊。圖為四川電力工人於電塔上施工。（中新社）
中國近期用電量大增，重慶市17日起至24日擴大限電範圍，當地的汽車、半導體等產業都將受到衝擊。圖為四川電力工人於電塔上施工。（中新社）
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（中央社記者吳家豪台北22日電）中國四川省限電措施延至25日夜間12時，台灣筆記型電腦代工廠的重慶及成都廠透過調班、自有發電機因應，整體影響有限；觸控面板廠、汽車零配件廠也採取調整生產運營因應。

中國大陸四川省經濟與信息化廳、國網四川省電力公司20日晚間公布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，宣布讓電於民措施將延長至25日24時。

廣達向中央社記者表示，旗下重慶廠筆電產能多少有受到限電影響，隨著限電時間拉長，影響層面可能擴大，主要擔心限電政策的不確定性，例如先前上海封控原本預計一週卻不斷延長，廣達會持續掌握相關政策進行調整。

面對延長限電，仁寶指出，旗下重慶廠及成都廠生產筆電和智慧裝置，在營運上都有配套措施，包括調班、啟用發電機，並與客戶溝通，配合當地政府進行調整。儘管產能與平常有落差，但因目前需求減弱，存貨也足以因應，實際影響程度應該不大。

緯創表示，針對限電措施延長，旗下重慶廠及成都廠都透過自有發電機、生產排程調控做因應。

英業達也說，旗下重慶廠筆電生產受到限電措施延長的影響有限，可透過調整輪班因應。

和碩回應，旗下生產筆電的重慶廠配合政府政策節能並調配用電，或以發電機協助生產，現階段對營運影響不大。

觸控面板廠業成GIS-KY今天發布重大訊息指出，成都廠配合成都政府於8月21日凌晨啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應，繼續實施停產，不過成都廠已調整生產運營，目前評估對財務業務尚無重大影響。

汽車零配件廠英利-KY宣布，子公司成都英利汽車部件有限公司接獲成都電力主管機關通知，因受極端高溫天氣影響，自即日起至8月25日啟動有序用電方案，繼續停供工業生產用電。英利汽車部件已調整相關生產運營，目前評估對財務業務尚無重大影響。

真空濺鍍業者柏騰公告，子公司柏騰（內江）光電科技有限公司配合四川當地政府限電政策，停電期間以調班休假方式，降低對產能的影響，後續依當地政府相關限電政策及時調整各廠區產能，以滿足客戶需求，停工對公司營運暫未造成重大影響。（編輯：張良知）1110822

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