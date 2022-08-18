劉揚偉：四川限電影響鴻海廠區 沒水比沒電還可怕

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鴻海18日下午在新北市土城總部舉行中元普渡儀式，董事長劉揚偉中途接受媒體短暫採訪表示，中國大陸四川限電，對鴻海集團當地廠區「當然有影響」，不過影響不大。中央社記者鍾榮峰攝 111年8月18日

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，中國大陸四川限電措施，對鴻海集團當地廠區「當然有影響」，目前看來影響不大；他說，全球面臨缺水乾旱衝擊，水資源是非常大的議題，沒有水比沒有電還可怕。

他指出，全球各地都有水電供應問題，鴻海集團在全球適當布局，不過加上極端氣候的變數，情勢變得更複雜。

鴻海下午在新北市土城總部舉行中元普渡儀式，劉揚偉親自率領包括鴻海集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、E事業群總經理林忠正、B事業群總經理姜志雄等高階主管出席，中途劉揚偉接受媒體短暫採訪。

媒體問及中國限電措施影響，劉揚偉表示，全球面臨缺水乾旱衝擊，水資源非常大的議題，「沒有水比沒有電還可怕」，期盼中國大陸四川地區儘快下雨，不僅解決水的問題，也可解決電的問題。

劉揚偉不諱言指出，四川限電對鴻海集團當地廠區「當然有影響」，但是多大，要看當地同仁努力的結果，需檢視庫存狀況、未來加班調度等因素，目前看來影響不大。

記者提問集團如何因應中國限電措施，劉揚偉表示，這不僅限於中國大陸的狀況，也包括全球，各地都有水電供應的問題，會如何演變，持續觀察，鴻海集團在全球已適當布局，不過加上極端氣候的變數，情勢變得更複雜。

劉揚偉指出，由於氣候變遷，使得短鏈供應鏈更複雜，鴻海集團已進行模擬，蒐集更多資料分析。

談到上午出席台灣思愛普SAP NOW Taiwan大會透露的ESG綠能基金，劉揚偉表示，若透過基金匯聚多家廠商企業買綠電或清潔能源，可協助中小型企業落實ESG。

他指出，ESG綠能基金規模會在每年費用支出1%之外的額度，大約新台幣幾十億元，目前正接觸相關單位，預計1至2個月基金規模會確定。（編輯：張均懋）1110818