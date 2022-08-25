中國四川高溫乾旱難解 廠商：重慶延長限電措施

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（中央社台北25日電）由於高溫乾旱，中國四川水利發電未能順利運作釀供電吃緊、缺電危機，官方要求產業停工停產、讓電於民，措施實施到25日。一家重慶廠商透露，限制措施延長了，具體恢復時間尚待通知。

路透社25日報導，重慶是全球大型汽車製造商所在地，目前已經延長擴大產業電力限制禁令。根據重慶官方通知，「具體恢復時間以重慶有關部門通知為準」。

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司24日透過文件告知證券交易所，其重慶子公司已收到通知將繼續停產。本田汽車25日表示，其位於重慶的動力產品工廠本週繼續關閉。發言人說，在政府下週進一步告知前，目前還不知道該怎麼做。

限電措施對於電池製造和太陽能製造等行業的公司產生影響，豐田汽車指出，已在其四川工廠使用內部發電機來恢復營運。

四川官方14日發布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保民生用電及不出現拉閘限電，15日起對四川電網限電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，時間從15日0時至20日晚間12時。

第一財經21日報導，四川省對全省工業限電停產期限延長至25日晚間12時。

據新華社24日報導，從24日晚開始，四川盆地西部沿山地帶為主的區域將有大到暴雨、局部地區大暴雨天氣過程，26日以後四川將有多陣雨或雷雨天氣，異常高溫乾旱天氣將逐漸結束。

報導提到，四川7月以來持續出現極端高溫天氣，呈現高溫持續時間長、強度大、範圍廣、極端性強、降水量異常偏少等特點。（編輯：李雅雯/邱國強）1110825