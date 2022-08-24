疫情與高溫夾擊 中國多地延後開學

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（中央社台北24日電）開學季將至，受疫情多點爆發與連日高溫影響，中國多地陸續宣布延後師生返校開學、新生報到的時間，普遍延後1到2週。少數學校雖未延後開學時間，不過採取線上教學，學生不用到校上課。

根據界面新聞報導，日前爆發大規模COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情的海南省，單日新增感染者數量連續數日下降，官方指出主要傳播鏈基本上已經阻斷，疫情漸趨緩；然而考量疫情防控情形，當地多所大學仍宣布延後開學與新生註冊。

海南醫學院、海南師範大學陸續宣布延後在校生返校報到時間與新生報到時間。主校區位於三亞市的海南熱帶海洋學院宣布在校生返校註冊時間調整為9月13日至14日；新生入學報到時間調整為9月17日至18日。

海南大學宣布將原定學生返校註冊時間從8月21日調整至9月3日，開學時間維持在8月22日，實施線上教學，學生不必到校上課。至於新生開學報到時間維持9月16日至17日不變。

除了海南省，陝西省同樣因為新一輪疫情使感染者數量持續上升，當地多所大學也做出延後開學決定。

西安交通大學發布通知表示，新生報到時間暫定延後至9月2日到3日；西北大學宣布延後新生到校報到時間，在學生返校報到具體時間另行通知，並於8月29日起採用線上教學。此外，西北農林科技大學、西北政法大學、西安理工大學等當地多所大學均宣布推遲新生入學報到時間，具體時間未定。

此外，包含福建省、廣東省等地，都有學校因為疫情防控而宣布延後開學。

四川省近日受到高溫侵襲，氣象部門連續發布高溫紅色預警，當地多所大學為因應極端天氣而調整開學與報到計畫。

西南大學的開學時間將比原定計畫延後一週、重慶師範大學宣布延後5天。此外，重慶交通大學、重慶工商大學、四川外國語大學、重慶移通學院等大學均調整學生報到時間。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110824