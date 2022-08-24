受限電與疫情雙夾擊 中國餐飲業者嘆經營難

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（中央社台北24日電）中國餐飲業者因看不到盡頭的疫情以致營運受重創，近來又因限電而雪上加霜，尤其缺電最嚴重的四川省，當地開餐廳的老闆們更叫苦連天，大嘆一天賺不到人民幣1000元（約新台幣4400元）。

中國當局雖嚴令禁止各級幹部凡事一刀切的作風，不過中國界面新聞23日報導，8月21日下午4時30分許，正值餐館準備要接待上門吃晚餐的消費者，四川成都市雙流區某商場突然發布停電通知：半小時後全面斷電。

瞬時所有餐館業者包括31歲的李小歡（化名）都陷入慌亂而不知所措，她說：「廣場內沒有電可用了，我們店有十幾萬元（人民幣，下同）的存貨放在冰箱裡，所以很擔心…。」

李小歡表示，21日下午要斷電前，店裡還剩20多條魚，無奈只好殺魚以每條10餘元的價格便宜賣，同時留了幾條給幹活的阿姨拿回家吃。

她說，但黔魚進價13元一斤（中國法定1斤約相當於500公克），他們挑的魚在2斤左右，成本是26元，原本一條烤魚加配菜在店裡能賣每份98元。

一道原本要價98元的烤魚如今因限電賣得血本無歸，李小歡表示，這幾年疫情反復，做餐飲很不容易，更沒想到還遭遇限電，今年餐飲業經營好困難。

她說，擔心斷電冰箱庫存沒法保鮮，大家相互推薦買工業用冰，這兩天連冰的價格都翻漲4、5倍，想買還不一定買得到，連冰都缺貨。

李小歡表示，往年夏天，店裡空調的溫度設定在攝氏14度或16度完全夠，但現在設定16度都覺得熱，所以空調更耗電，5月份大概電費成本還能控制在3000元，但現在高達5000甚至6000元。

她說，商場之前已通知各店主不能再開空調，於是共加買8個電風扇應急擺在用餐區和廚房，但溫度計顯示，後廚的溫度甚至高達68至70度，員工只好不停喝防中暑的藿香正氣水。

李小歡表示：「我的店面加起來有330平方米，一個月租金是7萬元，我們這兩天來幾乎相當於沒有營業。」往常週末假日，正常情況營業額能接近1萬元，21日停電當天也是週日，晚飯前就打烊，賺不到1000元。

她說，如果商場能恢復用電，哪怕不能用空調也能維持，期盼儘快恢復營業，8月沒剩幾天，9月學生又要開學，淡季馬上就來了。

李小歡表示，她是學美術、陶藝，因喜歡吃才轉行學做餐飲，父母經常勸回本行，教小朋友畫畫還能開心一點，壓力沒這麼大。

她說，但已經走到這一步，花了太多心血，店裡的壁畫都是熬夜畫出來的，還有店裡的一磚一瓦都是自己的見證，不忍心說關就關。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110824