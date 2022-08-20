「讓電於民」跳票 四川達州對居民拉閘限電

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（中央社台北20日電）中國四川省限電將在今天午夜截止，官方此前強調限電是為了「讓電於民」，但多名網友控訴達州市對居民拉閘限電，事先不通知停電時間；16日以來，白天頂著逾40度高溫卻無電可用。

達州居民遭拉閘限電，當地政府迄今未回應，僅持續開放防空洞給民眾納涼，宣稱這是「民有所求、我有所為」。

四川有關當局14日發布緊急通知，要求所有工業用電企業生產全停6日，時間從8月15日零時至20日午夜。通知稱，這是為確保民生用電，確保不出現拉閘限電；所有工業用戶放高溫假，「讓電於民」。

四川多地加碼實施商城、辦公樓、公共空間限電。

四川達州電力公司16日下午發布「有序限電預告」稱，如果在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行「有序限電」，每條線路計畫持續時間約2.5小時。

但許多IP位置在四川達州的網友連日來在微博發文，抱怨2.5小時是給大眾看的，實際情況完全不是，而是好幾個不間斷的2.5小時，停電時間都在大白天逾40度高溫下，連電風扇都沒得吹。「達州周圍的哪個地方不是從白天停到晚上，最起碼停個五六個小時的。」

四川限電今天步入最後一天，但達州網友持續發文，控訴昨天停了7至10小時不等，早上到現在還沒來電，而且停電前都沒通知，也不知道電何時會來，家裡老人小孩都受不了。

網友「雁闕驚寒」指出，他們家下午3時停到晚上11時，爺爺奶奶家早上8時停到下午4時；年輕人還能忍忍，老人快80歲了，怕電梯停用門都不敢出，40幾度在家裡硬生生捱著。他妹妹樓上獨居老人摸黑起夜在家裡摔跤，頭上很長一道口子，第二天血都凝固了出門，才被人發現送去醫院。

「雁闕驚寒」指出，達州極少數有自己供電的商場，地上全是坐著躺著的老人孩子，由於扶手電梯也停用了，有些老年人為了上樓找個歇涼的地方，抓著扶手跨電梯那麼高的台階往上爬幾層樓；「冷氣比較足的星巴克裡坐著站著全是人，四五個老人湊錢點一杯咖啡，拘謹到一口都不敢喝，就怕被趕出去。」

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為紓解民怨，達州近日陸續開放防空洞供民眾納涼。據微信公眾號「達州發布」，達州市人民防空辦公室秉承「民有所求、我有所為，民有所想、我有所謀」的工作態度，決定在原開放的4個人民防空工程納涼點的基礎上，再增設2個人防工程納涼點，每個可容納500人以上。

達州網友說，今天看到新聞，外省支援發電車已經到成都，現在只希望能在中午的時候睡個安穩覺。「拜託四川政府行動快一點」。（編輯：楊昇儒）1110820