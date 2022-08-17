中國熱爆 生鮮蝦放車後座都被烤熟

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有家庭主婦到超市買蝦，放在車後座的青鮮蝦在41度高溫下約有5、6隻紅透。（圖取自白鹿視頻微博weibo.com）

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（中央社台北17日電）中國近來熱爆，部分地區氣溫達攝氏43度都還擠不進高溫排行榜前10名，烈日太誇張使得置於車後座的生鮮蝦，居然透著如滾水燙過的熟紅，氣象單位預估，這樣的酷熱還要持續10天。

據中國極目新聞今天報導，12日中國網路的熱搜「#40℃已進不了全國高溫排行榜#」引發震撼；截至15日下午4時，氣溫不到43度的省市擠不進高溫排行榜前10名。

從數字看中國溫度很誇張，從實際物理現象體驗高溫更令人瞠目結舌。報導指出，耐熱植物仙人掌扛得住撒哈拉沙漠攝氏70度，來到南京卻扛不住當地酷暑而枯萎且奄奄一息。

北京冬奧吉祥物冰墩墩原本呈白底，來到南京也被烙成健健美的古銅色，完全看不出起初冰晶亮白的模樣，網友調侃，「不塗防曬，再白的皮膚也會被曬黑」。

耐摔的硬殼行李箱是出遠門旅人必備，不過長沙的酷暑卻使得置放後車廂的硬殼行李箱軟化了；河南信陽有個家庭主婦到超市買蝦，隨手放在車後座，到家下車才發現，當天41度高溫使尚青鮮蝦紅透約5、6隻。

中國炎虐當道併發旱象，當地網友盛傳，貫穿重慶的嘉陵江被曬乾，雖然有關單位澄清實屬謠傳，但極目新聞的圖像顯示，嘉陵江有段河道露出大片淺灘；重慶市區因為高溫，51條河流斷流、24座水庫乾涸。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，節節攀升的高溫使得中國境內主要河川與水庫枯竭，波及水力發電，偏偏這種發電模式又是四川工業用戶最仰賴的供電來源，勢必使得受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的中國經濟雪上加霜。

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往年盛夏時節向來是長江汛期；今年長江流域省份熱翻天，逾900萬畝農耕用地受旱，有83萬人的供水受到影響，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較往年同期偏低4.7至5.7公尺，均為有實測紀錄以來同期最低。

新疆則是爆發洪患，當地輪台縣天山山脈最近降下暴雨，恰逢高山冰雪融化，爆發「季節性洪水」，且水漫中國石化公司的石油田，嚴重衝擊油區生產和勘探作業，南疆的塔克拉瑪干沙漠計約300多平方公里泡水。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110817