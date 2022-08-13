中國水情反常 長江汛期鬧乾旱新疆爆洪患

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國水利部12日發布新聞稿指出，新疆維吾爾自治區因降雨和融雪，當地21條河流爆發超警戒流量洪患，另據中國媒體報導，往年此時進入汛期的長江流域卻陷入旱象，波及耕地逾900萬畝。

中國水利部指出，8月9日至11日，新疆維吾爾自治區受降雨及高溫融雪影響，塔里木河幹流及其支流葉爾羌河、阿克蘇河、渭幹河等21條河流發生超警戒流量以上洪水，其中喀什噶爾河支流艾格孜亞河、渭幹河支流木紮提河超過保證流量。

12日12時，塔里木河幹流阿拉爾河段、英巴紮至烏斯滿河段仍超警戒流量，新疆維吾爾自治區水利廳已提升洪水防禦至Ⅳ級。

而此前新疆輪台縣天山山脈因降下暴雨，恰逢高山冰雪融化，爆發「季節性洪水」並水漫中國石化公司在沙漠的石油田，嚴重衝擊油區生產和勘探作業，整個塔克拉瑪干沙漠共計約300多平方公里泡水。

此外，往年此時正值汛期的長江流域卻陷入旱象難舒緩。中國科技日報12日報導，包括安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省（直轄市）耕地受旱，面積達967萬畝，另有83萬人因旱供水受影響。

7月以來，長江流域降雨量較往年同期少4成，流域大部高溫日超過15天，中下游部分地區超過25天，部分地區連續無有效降雨天數超過20天。

當前，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較往年同期偏低4.7至5.7米，均為有實測紀錄以來同期最低；部分地區小型水庫蓄水嚴重不足。

雖然標榜防洪、蓄水、發電的長江三峽大壩於2003年啟用，但是中國網友卻嘲諷：「下游乾旱時，它蓄水；下游水澇時，它洩洪。承諾8分錢一度的電，到現在也不兌現。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110813