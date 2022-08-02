全球極端天氣影響 2022上半年自然災害損失逾2兆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

瑞士再保險公司2日表示，今年上半年自然災害造成的經濟損失總額估逾新台幣2兆。圖為南非4月降下豪雨，引發大規模洪患。（圖取自twitter.com/kzngov）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蘇黎世2日綜合外電報導）瑞士再保險公司（Swiss Re）今天表示，2022年上半年自然災害造成的經濟損失總額估計高達720億美元（約新台幣2兆1595億元）。

法新社報導，瑞士再保災難部主任貝爾托格（Martin Bertogg）說：「氣候變遷的影響正透過日益極端的天氣事件展現，例如澳洲和南非前所未見的洪災。」

瑞士再保險集團總部位於蘇黎世（Zurich）。該集團表示，歐洲的冬季風暴以及美國和歐洲的雷暴也加劇了損失。

貝爾托格指出，「這證實我們過去5年中觀察到的趨勢：次生災害（secondary perils）正在世界各地造成保險損失。」

他說：「與颶風或地震不同，這些危險無處不在，且會因特別脆弱地區的快速都市化而加劇。」

「鑑於全球破壞的規模，次生災害需要與颶風等原生災害（primary perils）一樣嚴格的風險評估。」

據報導，2021年上半年，自然災害共造成910億美元的損失。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110802