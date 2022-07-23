歐洲熱浪侵襲 世衛：西班牙葡萄牙逾1700人熱死
2022/7/23 16:55（7/23 17:03 更新）
世衛歐洲辦公室22日表示，歐洲受熱浪侵襲，光在西班牙和葡萄牙就有超過1700人死於高溫。圖為西班牙人學亞洲遊客打起傘來遮陽。（中央社檔案照片）
（中央社哥本哈根22日綜合外電報導）世界衛生組職 （WHO）歐洲辦公室今天表示，歐洲受熱浪侵襲，並引發多宗野火，光在西班牙和葡萄牙就有超過1700人死於高溫，呼籲各國攜手應對氣候變遷。
法新社報導，世衛歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）發表聲明表示：「高溫會致命，過去數十年來，已有數十萬人因極端高溫而喪命，伴隨熱浪而來的還有野火。」
克魯格說：「今年這波熱浪，光在西班牙和葡萄牙已造成超過1700人身亡。」
克魯格強調，曝露在極端高溫環境，會加劇原有的健康問題，其中以嬰幼兒和長者的風險特別高。
他表示，目前死亡數字只是各國回報的初步統計，「這個炎熱的夏季才剛過一半」，預料死於熱浪的人數還會進一步上升。
克魯格說：「本週的事件再次彰顯，歐洲各國攜手應對氣候變遷已刻不容緩。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110723
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