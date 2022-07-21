歐洲工人中暑致死意外頻傳 工會籲訂停工溫度

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（中央社馬德里21日綜合外電報導）熱浪持續席捲歐洲，西班牙首都馬德里一名街道清潔工中暑身亡，顯示戶外工作者在極端高溫中面臨的風險。歐洲各國近期商討因應措施，工會呼籲訂定必須停工的最高溫度。

法新社報導，馬德里市政府和工會19日達成協議，當氣溫高於攝氏39度時，將勒令市內街道清潔工停工，並在異常高溫時延後輪班時間，避開最熱的時段。

這起協議達成前，一名簽訂單月工作合約的60歲街道清潔工於16日死亡。過世前一天，他工作時因中暑在街上昏倒，當時馬德里的氣溫逼近攝氏40度。

馬德里一名56歲裝修工人同天也在工作時死於中暑。急救單位表示，他被發現時失去意識、身體痙攣，體溫高達攝氏42.9度。

由於熱浪預計將更加頻繁和猛烈，各工會正在為清潔工人、農場工人、建築工人，與其他在高溫中工作的勞工推動更多保障措施。

歐洲其他地區本月也有工人因高溫致死。歐洲各國當局近幾天呼籲民眾盡可能在家工作，若要在戶外工作則須採取預防措施，例如多攝取水分。

但工會認為這還不夠。

西班牙最大工會「工人委員會」（CCOO）表示，必須採取其他措施，降低工人在酷熱高溫中工作的風險。工會建議替最容易暴露在高溫中的工人延長休息時間。

歐洲工會聯盟（European Trade Union Confederation）在推特上發文寫道：「歐洲需要安全工作的氣溫上限。沒有人應該在不安全的條件下工作。」

英國工會大會（Trades Union Congress）表示，希望「看見法律上的改變」，將攝氏30度訂定為必須停工的「最高氣溫」。（實習編譯：王嘉瑜／核稿：戴雅真）1110721