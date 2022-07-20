西歐熱浪肆虐 聯合國：極端高溫將成夏季常態至少持續到2060

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圖為18日英國民眾赴曼徹斯特學院體育館觀看足球賽時拿紙板遮陽。（美聯社）

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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）隨著席捲法國的熱浪達到頂點，全國64個不同地區分別寫下破紀錄高溫，其中大多在西大西洋沿岸。聯合國說，肆虐西歐的熱浪將日益頻繁，這種趨勢至少將持續到2060年代。

這些地區氣溫飆至攝氏40度以上，有幾處森林野火正在熊熊燃燒。

法國氣象局（Meteo France）表示，西南部城市比斯卡爾羅斯（Biscarrosse）氣溫達到攝氏42.6度，而位於西北部的不列塔尼（Brittany）和旺代（Vendee）地區也酷熱難耐，大西洋沿岸的努瓦爾穆捷島（Noirmoutier）氣溫達到創紀錄的攝氏39.7度。

在內陸地區，以陶器聞名的里摩鎮（Limoges）和位於北部沿海地區、勒哈佛港（Le Havre）附近的埃沃角（Cap de la Heve）分別記錄到攝氏38.2度的高溫。

法國本土的史上最高溫紀錄可以追溯到2019年，當時南部小鎮韋拉爾蓋（Verargues）測到攝氏46度高溫。

美國總統拜登政府今天表示，歐洲的破紀錄高溫凸顯各界有必要針對氣候變遷採取行動，即便可能在司法和立法方面遭遇挫折，也應克盡一己之力。

英國氣溫首次飆破攝氏40度後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我認為，我們目前正在經歷的天氣系統正在提出可怕的警告。」

普萊斯對記者說：「我們致力於利用這一刻，盡我們所能，包括在世界舞台上，以確保這個決定性的10年不會在我們沒有採取適當行動的情況下匆匆流逝。」

他說：「我們完全有能力實現為自己設定的目標。」

聯合國今天表示，當前肆虐西歐的熱浪將變得愈來愈頻繁，而這樣的趨勢至少將持續到2060年代。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）說，當前發生的熱浪，應該成為排放更多二氧化碳的國家的警鐘。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在日內瓦舉行的記者會上說：「熱浪變得愈來愈頻繁，這種負面趨勢將持續下去，至少到2060年代，而這與我們努力在減緩氣候變遷方面取得成功無關。」

他說：「拜氣候變遷所賜，各地氣溫已經開始打破紀錄…未來，這種熱浪將成為常態，我們將看見更強烈的極端氣候。」

「（溫室氣體）排放量仍在增長，因此，我們如果不能扭轉這種發展趨勢，尤其是在排放量最大的亞洲大國，我們不確定這是否會在2060年代就達到頂點。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110720