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歐洲西南部天氣酷熱 野火處處燃燒

2022/7/16 19:45
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（中央社馬德里15日綜合外電報導）歐洲西南部酷熱天氣今天已進入第5天，引起了嚴重的野火，迫使成千上萬民眾疏散，也破壞了節日氣氛。

法國、葡萄牙和西班牙出動了一批批消防隊員滅火，英國準備迎接未來幾天的「熾熱天氣」；即連愛爾蘭的預報人員也預測，當地將出現地中海式的夏季酷熱氣溫。

橫掃歐洲西南部大片地區的熱浪已經是數週以來的第2次，科學家將此歸咎於氣候變遷，並預言，未來將出現更加頻繁和強烈的極端天候。

葡萄牙中部和北部5個區昨天再度進入紅色警戒狀態，共出動2000名以上消防隊員前往4個嚴重失火地點灌救。這些地區的氣溫14日達到了7月最高紀錄，即攝氏47度，其後下降。

截至14日晚間，葡國野火已造成1人喪生，大約60人受傷，近900人撤離，數十棟民宅受損或被毀。今年以來，有3萬公頃土地燒毀。

鄰國西班牙今早7時的氣溫高達攝氏37度，埃斯特雷馬杜拉區（Extremadura）蒙弗拉圭國家公園（Monfrague）附近14日發生的野火現仍持續燃燒。這座國家公園是個保護區，以野生動物聞名。

西班牙當局通報，境內將近20個失火地點現仍失控燃燒。當地14日氣溫達到攝氏45.4度，最高紀錄是去年8月出現的攝氏47.4度。

法國西南部野火自12日以來燒毀了大約7700公頃土地，迫使1萬1000人撤離，包括許多度假客。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110716

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