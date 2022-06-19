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氣候變遷
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氣候變遷致西歐6月提早出現熱浪 義大利乳牛減產

2022/6/19 22:34
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（中央社巴黎19日綜合外電報導）氣候變遷導致西歐提早在6月就出現熱浪，歐洲多個國家因為高溫而傳出野火。由於氣溫遠高於牛群的「理想天候」，義大利北部城鎮乳牛泌乳量減少10%。

法新社報導，西班牙地方政府指出，緊急服務機構今天在北部撲救數起野火，其中又以西北部庫萊布拉山脈（Sierra de la Culebra）的大火摧毀逾2萬5000公頃林地最驚人。

消防隊員指出，在夜裡的涼爽氣溫幫助下，打火工作已有進展。當地官員表示，約20個村落撤離家園的居民今天上午已獲准返家。

西班牙部分地區本週始終出現逾攝氏40度高溫，所幸大部分地區今天氣溫降低。

首都馬德里今天高溫為29度，庫萊布拉山脈所在的薩摩拉省（Zamora）氣溫更僅25度。

氣溫飆至36度的德國也傳出火警。

英國氣象局也指出，17日出現今年最高溫，午後來到30度。

義大利主要農業組織「農牧協會」（Coldiretti ）昨天宣布，義北數個鎮宣布限水，乳牛泌乳量減少10%，

農牧協會表示，由於氣溫遠高於牛群「理想天候」的22到24度，牠們每天得喝下正常攝取量兩倍的飲水，還會因為緊張而減少泌乳量。

專家警告高溫起因於令人憂心的氣候變遷趨勢。

瑞士日內瓦的聯合國世界氣象組織（WMO）發言人努利斯（Clare Nullis）指出：「氣候變遷導致熱浪更早開始。」

她說，不幸的是，如果大氣層溫室氣體濃度升高，導致全球暖化較工業化前升溫2度，那麼「當前情況將是未來的預兆」。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110619

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