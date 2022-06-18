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英法西熱浪來襲 氣溫恐將繼續刷新紀錄

2022/6/18 20:12（6/18 20:50 更新）
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西班牙今年首波熱浪自中南部延伸至沿海地區。週日（12日）傍晚，氣溫稍降，孩童們到海灘戲水消暑。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年6月13日
西班牙今年首波熱浪自中南部延伸至沿海地區。週日（12日）傍晚，氣溫稍降，孩童們到海灘戲水消暑。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年6月13日
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（中央社巴黎17日綜合外電報導）法國和英國今天的酷熱天氣刷新高溫紀錄，西班牙則奮力撲救迫使數百人離開家園的森林火災。正如科學家警告，在氣候變遷下，熱浪來襲較以往強烈且時間提前。

西班牙地方當局表示，西北部庫萊布拉山脈（Sierra de la Culebra）地區森林大火今天燒毀了將近9000公頃林地，迫使大約200人撤離家園。中部狂人國主題樂園（Puy du Fou）則因附近發生大火，有3000多人疏散。

西班牙其他多個地區的消防隊員也正奮力滅火，包括加泰隆尼亞（Catalonia）林區，當地天氣增加了滅火難度。

西國多數地區今天氣溫都高出攝氏35度，某些地區將突破40度。

法國半數以上省份今天氣溫也都上升，分別在下午達到最高或次高警戒層級。西南部許多地區的氣溫將突破攝氏40度，使當局對弱勢群體發出了警告。

法國衛生部長布吉尼昂（Brigitte Bourguignon）在東南部里昂（Lyon）附近的維尼（Vienne）告訴記者：「各家醫院已人滿為患，但仍設法繼續收治病人。」

在氣溫達到「紅色」警戒層級的省份，學童被要求停課在家，法國衛生部啟用了特別熱線電話。

氣象專家說，英國今天出現了今年以來最高氣溫，午後不久達到攝氏30度以上。

這是英國一連第3天刷新氣溫紀錄，15日為攝氏28度以上，16日為29.5度。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110618

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