南歐熱浪提早到 俄國減供天然氣能源吃緊

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）俄羅斯持續減少透過北溪一號管線供應到歐洲的天然氣量，使供給遠不及需求，加上提早到來的熱浪讓用電量大增，推升天然氣基準價格，引發歐洲冬天恐怕天然氣儲量不足的隱憂。

義大利和斯洛伐克表示，透過北溪一號管線（Nord Stream 1）取得的天然氣量不及以往一半。北溪一號經由波羅的海將天然氣從俄國運往德國，約占俄羅斯運往歐盟的4成天然氣量。

法國表示，自本月15日以來都未從德國取得俄羅斯天然氣。德國能源公司Uniper表示，來自俄羅斯的天然氣比商定交付要少60%，但表示還能從其他地方彌補不足。

德國能源監管機構稱局勢緊張，但目前天然氣供應還算穩定。

歐盟對俄羅斯天然氣的依賴，以及莫斯科可能以削減供應來報復對俄國施加的經濟制裁，使得歐盟對這個問題一直很頭痛。

西班牙和法國部分地區異常提早出現熱浪，使得空調電力需求飆升，必須購入更多天然氣。

西班牙天然氣運輸商Enagas表示，隨著氣溫飆升，西班牙電廠16日購買的天然氣量，創下有紀錄以來最高紀錄。

歐洲天然氣基準荷蘭天然氣價格上漲，使歐洲的電力供應合約價格隨之上升。

義大利石油及天然氣跨國公司埃尼集團（Eni）表示，先前向俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）要求的每天6300萬立方噸天然氣，今天只收到一半，過去兩天也出現短缺。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）昨天和德法領導人一同訪問烏克蘭，指責莫斯科為政治理由操弄天然氣供應。

兩名政府消息人士稱，如果俄羅斯持續減少供應，義大利可能會在下週宣布天然氣供給進入警戒狀態，這意味將減少天然氣消耗，工業用天然氣必須採取配給制，並增加煤炭發電。

此外，北溪一號也計劃展開年度維修，於7月11日至21日期間停止天然氣輸送。

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全球知名能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）首席分析師菲利潘科（Kateryna Filippenko）表示，如果俄羅斯天然氣工業公司重啟北溪管線的完整量能，雖然這被認為不太可能，但歐洲理論上就可以在今年11月1日前達到80%儲量的目標。

菲利潘科說：「但如果北溪持續以45%的量能供應，或者兩條管線都停止運作的話，歐洲將只能分別填補69%和60%的儲量。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110618