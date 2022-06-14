更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新增6名40多歲中壯年染疫病逝 2男解隔離後死亡
首頁 / 國際

西班牙高溫飆破攝氏40度 法國難逃熱浪侵襲

2022/6/14 13:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里13日綜合外電報導）西班牙今天出現一波熱浪，中、南部氣溫已飆破攝氏40度，甚至可能高達43度；這波熱浪接下來也將侵襲法國等地。氣象學家指出，這個季節出現異常高溫是因全球暖化所致。

西班牙國家氣象局（Spanish Meteorological Agency）發言人戴康波（Ruben del Campo）表示，西班牙才經歷至少100年來最炎熱的5月，6月上半月又經歷「異常」高溫。

戴康波告訴法新社，目前的熱浪可能帶來「極端高溫」，且「可能持續到這個週末」。

國家氣象局表示，這是自1981年來最早出現的熱浪，西班牙中部與南部地區今天氣溫飆破攝氏40度，南部安達魯西亞（Andalusia）地區甚至將高達43度，尤其是在哥多華市（Cordoba）與塞維亞市（Seville）。

路透社報導，預報員表示，來自北非洲的熱氣團導致氣溫升高，從現在到6月16日或17日，也就是在6月21日夏季正式宣告來臨的前幾天，西班牙大多數地區都會出現令人窒息的熱浪。

發言人戴康波說：「6月出現極端高溫並非前所未聞；事實上，在21世紀，出現熱浪的頻率已是原本的5倍。」

戴康波警告，這波熱浪接下來幾天也將蔓延到歐洲各地，像是法國等。

法國氣象機構表示，熱浪可能會在明天晚間侵襲南部地區，讓法國多數地區的乾旱變得更加嚴重，威脅農作物收成。

法國氣象局（Meteo-France）氣象預報員奈森（Frederic Nathan）告訴法新社，自15日起，法國多數地區將出現攝氏38度或40度高溫；就這個季節來說，「過早」出現這種溫度。

法國約有1/3地區已實施用水限制措施，公用事業敦促農民、工廠與公共服務提供者「節約」用水。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族