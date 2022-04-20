南極海冰面積縮至190萬平方公里 創逾40年最低

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最新研究顯示，南極洲周圍海冰2月縮小到有衛星紀錄以來最小面積，打破5年前創下的歷史新低紀錄。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）研究人員今天表示，南極洲周圍海冰2月縮小到有衛星紀錄以來最小面積，打破5年前創下的歷史新低紀錄，意味地球的冰凍大陸可能不如我們所想的那般不受氣候變遷影響。

根據發表於「大氣科學進展」（Advances in Atmospheric Sciences）的一項研究，南極海岸周圍冰層覆蓋面積2月底首度縮小至象徵性界線200萬平方公里以下，寫下1978年有衛星探測紀錄以來的最小面積。

研究人員發現，驅使海冰消融的關鍵因素是溫度變化，冰量變化則扮演著次要角色。

與19世紀末的水準相比，北極和南極地區的氣溫皆升高大約攝氏3度，是全球平均氣溫升幅的3倍。

南極洲2020年首見熱浪，較平均最高溫高出史無前例的攝氏9.2度；南極洲東部一個研究中心今年3月測得異常高溫，比正常情況高出攝氏30度；這種極端異象是直到近期才出現。

與北極海冰不同的是，自1970年代後期以來，北極海冰每年消融3%，南極海冰則是在同一時期每10年擴大1%，不過每年變化幅度很大。

今年南半球夏季，西南極洲周圍的冰層縮小最多，與面積大得多的東南極洲相比，西南極洲更容易受到全球暖化影響。

海冰消融對海平面沒有顯著影響，因為海冰原本就在海中。

不過研究執筆人、中國廣州中山大學教授楊清華解釋，冰層面積減少仍是個重大問題，因為這有助加快全球暖化的速度。

他在聲明中說，白色的海冰能將太陽能量反射回太空，當它被深色、未結冰的海水取代時，「反射出去的熱能更少、吸收的更多」。

「如此一來，又會使更多海冰消融，進而吸收更多熱能，形成惡性循環。」

南極洲海冰面積2月25日縮小至創紀錄的約190萬平方公里，比1981-2010年的平均水準少了30%。此前的紀錄是2017年測得約200萬平方公里。

近年來，南極洲的最大海冰範圍平均約為1800萬平方公里。

研究人員採用「海冰預算」分析今年海冰面積創紀錄消失的原因，他們發現，在夏季，熱量往極地輸送，熱力學主導了海冰融化的過程。

北極海冰覆蓋面積最低紀錄為2012年測得的340萬平方公里，2020年和2019年分別測得第2和第3小的冰層面積。最大海冰範圍平均約1500萬平方公里。

西南極洲頂部冰層若消融，海平面將上升6公尺，而東南極洲的巨大冰川若融化，則會讓全球海平面升高50多公尺。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110420