南極洲1200平方公里冰架 熱浪來襲後完全崩落[影]

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美國國家冰雪中心指出，冰山C-38已從南極洲的康格冰架上裂開。（圖取自美國國家冰雪中心網頁usicecenter.gov）

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）科學家表示，在南極地區出現一段時期的極端高溫後，南極洲東部一塊面積約1200平方公里的冰架於本月中旬完全崩落。

路透社報導，衛星影像顯示，1200平方公里的康格冰架（Conger Ice Shelf）在本月15日左右完全坍塌。

美國國家航空暨太空總署（NASA）地球和行星科學家華克（Catherine Colello Walker）今天在推特張貼白色冰架崩塌後落入黑色海水的衛星影像，並寫道：「它可能在南極出現大氣河流（atmospheric river）現象和熱浪之後達到了臨界點？」

冰架是與大陸相連、永久漂浮的冰體，需要數千年時間形成，有類似堤防的作用，能阻止陸地上的雪和冰流入海洋；若冰架崩塌，雪和冰入海，海平面就會上升。

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）冰河學家奈夫（Peter Neff）說，3月熱浪造成南極洲東部的溫度比正常情況高出約攝氏40度，而熱浪與「大氣河流」現象有關。

大氣河流是長達數百公里的狹長區域，挾帶著熱帶地區的水蒸氣，產生奈夫所稱「水氣的消防水帶」作用。

奈夫說：「（南極）氣候變化莫測，但這已超出正常範圍。這比我們原本預期的暖化現象極端至少兩倍。」

每年此時，這個地區的氣溫通常在攝氏負51度左右，本月稍早卻達到約攝氏負12度。不過奈夫表示，目前都已恢復正常。

美國科羅拉多大學波爾德分校（University of Colorado Boulder）科學家史坎伯（Ted Scambos）說，康格冰架早在熱浪之前就已裂開，這次徹底崩塌，顯示南極系統對大氣變化相當敏感，但不須擔心這起事件本身。

他說：「如果是在你家後院，那就很巨大…但以南極和海平面標準來看，這只是一小角。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110326