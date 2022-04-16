更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷2/250

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險

2022/4/16 22:00（4/16 22:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據最新研究，隨著全球暖化持續，60%仙人掌物種在未來數十年將面臨較不適宜生存的氣候。（圖取自Pixabay圖庫）
根據最新研究，隨著全球暖化持續，60%仙人掌物種在未來數十年將面臨較不適宜生存的氣候。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎16日綜合外電報導）根據最新研究，隨著全球暖化持續，60%仙人掌物種在未來數十年將面臨較不適宜生存的氣候。這項研究結果顛覆外界長期看法，原以為代表性的沙漠植物在更高溫下還能茂盛生長。

法新社報導，科學家14日在「自然植物」（Nature Plants）期刊發表的報告還預警，到了2070年，由於氣候變遷、棲地喪失及其他壓力源等因素，可能有多達90%仙人掌物種面臨滅絕威脅，比例是目前的3倍。

美洲各地共有約1500種仙人掌在不同氣候環境下生存，從位於海平面的沙漠到高聳的安地斯（Andes）山脈，從極乾燥的生態系統到潮濕的熱帶森林都有。

美洲具有物種及數量豐富的生物多樣性熱點，包括墨西哥中部和巴西的大西洋沿岸森林（Atlantic Forest）。

為了證實在全球氣候暖化及乾旱更頻繁下，仙人掌是否更易於生存，美國亞利桑那大學博士生皮勒特（Michiel Pillet）帶領的研究人員檢視400多種仙人掌的資料，假設在不同的溫室氣體排放情境下，到了21世紀中及其後，它們在預測模型下的生存情況如何。

根據14日公布報告，研究結果「描繪出更悲觀的未來」。

仙人掌目前面臨的主要威脅，是農業擴張、土地退化、生物多樣性流失，以及為了各種用途的採收。

報告作者指出，就算沒有氣候變遷，仙人掌也是「地球上最瀕危的有機體群體之一」，超過30%仙人掌物種被列為有滅絕危險。

但即使在符合目前政策的溫和溫室氣排情境下，全球暖化也很快會對仙人掌的生存構成重大威脅。

研究人員在報告中說：「我們的發現顯示，氣候變遷將成為仙人掌滅絕風險的主要因素，估計有60%至90%的物種可能受到（全球暖化）負面衝擊。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110416

刊登在「自然植物」的研究：
Elevated extinction risk of cacti under climate change
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀