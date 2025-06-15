習近平談「十五五」規劃：突破瓶頸補強弱點如期實現

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（中央社台北15日電）中共總書記習近平在明天將出版的黨刊「求是」雜誌發表文章說，「十五五」規劃要著眼「強國建設、民族復興偉業」，且要注重「鞏固拓展優勢、突破瓶頸堵點、補強短板弱項」，且確保「要科學精準、能夠如期實現」。

新華社報導，這篇以「用中長期規劃指導經濟社會發展，是我們黨治國理政的一種重要方式」的文章，是節錄習近平2015年10月至2025年4月間有關論述的節錄，其中一部分與明年將實施的「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年）有關。

習近平在文章中說，謀劃「十五五」時期經濟社會發展，必須準確把握「十五五」時期的階段性要求，著眼「強國建設、民族復興偉業」，緊緊圍繞「基本實現社會主義現代化」目標，一個領域、一個領域地合理確定目標任務、提出思路舉措。

他提到，對「十五五」規劃各方面的目標任務，要深入分析論證，確保「科學精準、能夠如期實現」。要統籌謀劃，抓住關鍵性、決定性因素，把握好節奏和進度，注重「鞏固拓展優勢、突破瓶頸堵點、補強短板弱項、提高質量效益」，與整體目標保持取向一致性。

習近平說，各地區編制本地區的「十五五」規劃，要「結合實際，實事求是」，提高規劃執行力和落實力。

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習近平在文章中還說，要深刻洞察世界發展大勢，準確把握人民群眾的共同願望，深入探索經濟社會發展規律，使制定的規劃和政策體系「體現時代性、把握規律性、富於創造性」，做到「遠近結合、上下貫通、內容協調」。

他表示，五年規劃編制涉及經濟社會發展方方面面，與人民群眾生產生活息息相關，需要把「加強頂層設計」和堅持「問計於民」統一起來，把「社會期盼、群眾智慧、專家意見、基層經驗」充分吸收到規劃編制中來。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140615