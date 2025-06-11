清華研發低碳鍍膜技術 有助推動綠色半導體製程

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（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）國立清華大學動力機械工程系教授李明蒼率團隊研發出常溫常壓下能在曲面鍍膜的創新技術，可縮短製程、降低材料成本，及減少能源消耗與碳排放，為半導體製造邁向低碳淨零注入新動能。

清華大學近日在臉書（Facebook）粉絲專頁發文，李明蒼指出，「雷射低碳製造技術」透過耦合雷射與高活性的離子反應流體，可以在常壓常溫下以一道工序就完成圖樣化鍍膜，製作出精細多樣的金屬及光電材料線路。

李明蒼表示，當年他赴美國研究雷射燒結（將奈米顆粒燒成立體結構），光是準備奈米材料就要3個人不眠不休輪班，如今這項新技術能夠立體堆疊出微米級的金屬材質，就像3D列印，一次成形。

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李明蒼指出，這項技術是與國立台灣大學、國家儀器科技研究中心合作，目前已有國內半導體大廠接洽，未來將研發目標鎖定在打造「皮膚上的電子元件」，除了可以應用在精準醫療，還可能讓科幻電影中的透明顯示裝置、溫控光學鏡片成為真實。

參與研究的清大動機系博士生黃毓勛於文中表示，新技術雖然無法取代成熟製程的量產型機台，但優勢是客製化程度高。（編輯：林恕暉）1140611