中國車廠將供應商帳期減為60天 業界悲觀法人不看好

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（中央社台北15日電）中國車廠被指嚴重積壓應付給供應商的帳款，近來引發重視，比亞迪等多家車廠日前承諾將支付帳期都縮短到60天內。然而，中國汽車業界對這一宣示能否落實普遍持悲觀態度，有中國法人機構認為，一旦嚴格實施，僅有特斯拉及理想這2家能應付。

比亞迪等中國車廠日前針對電動車展開流血大促銷，引發強烈非議，更引來中國官方介入，比亞迪更被指控嚴重積壓應付給供應商的帳款。綜合快科技、證券時報等中國媒體報導，一汽、東風汽車、廣汽集團、賽力斯、比亞迪、蔚來、小鵬、理想等多家車廠集體表態，將供應商支付帳期統一縮短為60天內。

這些車廠說，此舉是為響應中國國務院3月修訂公布的「保障中小企業款項支付條例」中，將60日支付帳款期限明確化等規定，旨在解決帳款拖欠問題，優化營商環境。

但不少中國汽車業界人士質疑，所謂「帳期」是以收貨日計算還是以開票日計算？是當月開票還是次月開票？開票的月份是否計入帳期等操作上的具體細節，都可能出現分歧，進而產生「上有政策，下有對策」的弊端，爭議仍難解決。

業界人士更直指，若一旦嚴格實施60天支付帳期制度，對中國車廠來說將形成巨大資金壓力，在目前車廠利潤欠佳且手中資金儲備普遍不足的情況下，一些車廠有可能會陷入「生死劫」。

中國投資研究機構「海豚投研」根據各上市車廠2024年及今年第1季財報評估，一旦嚴格實施60天支付帳期，將有比亞迪、特斯拉、理想、上汽、北汽零跑、蔚來、小鵬、江鈴、長安、賽力斯、吉利、長城、一汽、江淮、北汽藍谷、東風股份（非「東風集團」）等車企，出現人民幣1兆元（約新台幣4.11兆元）以上的資金缺口。

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研究指出，經過估算，如果實施60天支付帳期，資金可處於「最安全第一梯隊」的車廠有2家，分別是本身帳期短且在手現金多的特斯拉，以及經營現金流充裕的理想。這2家車廠的在手現金可完全應付資金缺口，且還能用一定的剩餘現金因應日常經營，完全無需額外發行債券或進行股權融資。

這項研究認為，若嚴格執行60天支付帳期政策，中國一些車廠將立刻出現現金流危機，需要向外融資以補足現金流缺口。（編輯：邱國強）1140615