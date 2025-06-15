梁詠琪隨時保持好狀態 出道將滿30年新輯籌備中

（中央社記者洪素津台北15日電）歌手梁詠琪剛忙完演唱會，她今天說，現在人手一機，藝人一定要隨時保持好的狀態。提及近況，梁詠琪表示，出道即將滿30年，現在努力籌備新專輯中。

梁詠琪表示，會盡量讓自己保持好的狀態，因為隨時有路人會拍照，「我可能就會找他們一起自拍，我很願意跟粉絲拍照聊天」；但也是會有無意間被拍照的時候，梁詠琪笑說：「有時候路人拍完都會幫我修圖，他們心地滿好的，都很有善心，有幫我修好一點再上傳。」

梁詠琪去年在台北嗨唱跨年，她說，全家人都很愛台灣，來工作時，家人也會順道來旅遊。梁詠琪也曾想過要在台灣買房，但因為不住台灣而作罷，「我其實挺感興趣，但是我不住台灣，要管理很煩心，如果真的要住，我再買，不要讓自己做煩心事」。

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梁詠琪表示，剛忙完演唱會巡演，「我到很多城市去演唱，其實很累，演唱會的話可能先休息一兩年」。出道將迎接30週年，她感嘆時間過很快，但在籌備新專輯，已經陸續在找歌。

梁詠琪也有感近來香港電影的沉寂，和郭富城主演的電影「無名指」即將開始宣傳，「我有新電影要上映滿開心的，會花多一點時間來宣傳。」（編輯：管中維）1140615