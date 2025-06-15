從電信轉戰金融 郭水義揭將來銀行創新科技布局

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（中央社記者蘇思云台北15日電）「透過網路取代馬路，純網銀就是要滿足民眾的金融服務需求」，將來銀行董事長郭水義表示，除了線上快速開戶、申貸外，也向新創喊話，未來若有好點子可以跟將來銀行一起實驗創新，希望打造將來銀行成為金融科技創新實驗場域。

郭水義去年卸任中華電信董事長，2月接任將來銀行董事長一職，電信DNA轉戰金融圈，會擦出什麼樣的火花，備受外界關注。

郭水義畢業於政大銀行系、政大會計研究所，也曾任中華電信財務長，對金融並不陌生，他上任4個月接受中央社採訪時表示，在中華電信任職23年期間，曾協助中華電信推動新創事業，並投入純網銀的籌備與執照面談等，因此，從中華電信到將來銀行「感覺既陌生又熟悉」，現在每個月也會寫信給所有員工，希望傳達公司價值，分享創新想法。

他認為，政府很有遠見多年前開始推動純網銀政策，透過方便的服務，滿足民眾的金融需求。

郭水義指出，將來銀行是奠基在股東夥伴生態、客戶信賴品牌、便捷科技平台與金融科技人才基礎上，踩穩根基，進一步在平台上發展多元創新應用。從將來銀行的命名，也可以看出未來是金融科技的天下，「將來就是純網銀，純網銀就是將來」，如果抓緊用戶，未來這群人也會持續使用網銀服務。

將來銀首創推出帳號自由選 讓帳號變好記

郭水義指出，將來銀行開業3年多，展望未來，希望達成加速轉虧為盈、形塑金融科技創新品牌、普惠金融永續發展標竿等3大目標，推出更多服務。

郭水義分享他在「競爭大未來」一書中看到深刻有感的部分，「我們總是高估未來2年會發生的改變，卻低估未來10年的變數。」金融科技快速變化，過去從沒想過的流程，如今一一成為純網銀的服務，像是快速的線上開戶流程，還有結合智慧地政系統，未來申請房貸流程中的抵押權設定也有望全線上化。

2022年3月開業的將來銀行，陸續推出一系列服務，像是讓用戶自選帳號，也是金融圈目前唯一推出此服務的業者。

為何帳號僅是10多個數字，將來銀行卻是唯一提供服務的業者，郭水義解釋，銀行過去必須在帳戶號碼最後預留一碼檢查碼，因此將來銀行提早在系統開發時，就把檢查碼移到帳號的最前面，才能空出後面10碼讓民眾選擇，提供帳號自由選。

他說，這項服務受到許多人歡迎，有用戶會選擇有特殊意義的號碼，內部資料顯示，也有一半以上用戶選擇手機號碼當銀行帳號，或是有招財意味的「168」、期許感情長久的「1314」等，都相當受歡迎。

除了必須事先設想外，郭水義直言，金融科技的創新關鍵，是在資安防護的前提下，打破產業與科技的藩籬。例如，將來銀行串連股東間關係企業，打造一站式旅平險，個人出國前購買漫遊服務後，如果資料經同意後再來申請旅平險，用科技串接、快速代入資料後，可省下不少填資料時間。

攜手新創 盼將來銀行成金融科技創新場域

他指出，如果拉長時間，把目標放在培養金融科技這顆大樹，唯有號召更多夥伴，一步一腳印前進，才能走到最終目的地。如同老子在道德經所說，「合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下」。

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郭水義積極向好點子招手，他說，期盼把將來銀行打造成開放的金融科技創新實驗場域，歡迎新創業者如果有好想法，可以跟將來銀行攜手實驗，透過互動，一旦孕育出更成熟的金融科技方案，還能進一步推廣到外部使用。

至於未來瞄準哪些創新應用，郭水義說，除了規劃積極跟大股東中華電信結合金融跟電信服務，在內部達到聯合阻詐效果外，後續希望推出更多創新應用到產品服務，「還請拭目以待」。（編輯：楊凱翔）1140615