3家純網銀開業至今累虧76億元 虧損逐年改善

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（中央社記者羅元駿台北19日電）金管會統計，截至2024年12月底止，國內3家純網路銀行累積虧損已達新台幣76億元，虧損較去年同期新增22億元。不過，金管會指出，隨新業務逐步開放，純網銀虧損情形已逐年改善。

金管會共發出3張純網銀執照，包括樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行，其中，樂天銀行及LINE Bank於2021年先後開業，將來銀行於2022年3月開業，因開業初期為獲客持續投入成本，截至目前為止，3家純網銀均未擺脫虧損命運。

金管會資料顯示，截至去年底，LINE Bank數位存款帳戶數續居純網銀之冠，達201萬3644戶，為樂天銀行及將來銀行合計數存戶的3倍之多；樂天銀數位存款帳戶數27萬3023戶，在純網銀中墊底，將來銀行則有39萬7975戶。

財務方面，截至去年底，將來銀行累積虧損14億元，較2023年同期增加7億元。存款總額達381億元、放款餘額227億元，存放比為59.9%。

樂天銀截至去年底累積虧損25億元，較2023年同期多虧7億元，截至去年底存款總額358億元、放款186億元，存放比為51.96%。

數存帳戶數最多的LINE Bank，截至去年底累積虧損額亦為純網銀中最高，累虧達37億元，存款總額為689億元、放款總額540億元，存放比為78.37%。

金管會銀行局主秘王允中指出，3家純網銀開業至今虧損逐年改善，主要為營運初期業者必須投入大量資訊設備成本，隨業務範圍擴展到外匯、信託、基金銷售、保險代理投保等業務，讓虧損逐漸收窄。

王允中進一步指出，目前純網銀已透過業務試辦程序辦理法人客戶開戶以線下輔助執行身分驗證作業、房貸業務抵押權以線下輔助辦理、辦理聯貸案件的參貸業務，以及與電信業者進行異業合作推廣保險業務。

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王允中提到，純網銀日前在法規調適平台的科技創新法規解釋工作小組提案，建議修正安控基準，讓第3類數存戶就線上辦理房屋貸款撥入指定第三方帳戶部分，增訂安全設定，金管會已交由銀行公會研擬可行性。

王允中說明，現行規定房貸撥入非本人帳戶，要包含生物特徵等2項以上的技術憑證簽章。純網銀業者希望，用視訊會議辦理，因為純網銀無實體據點，新增視訊會議對客戶更方便。（編輯：張均懋）1140219