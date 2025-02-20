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台灣人壽內控缺失遭詐保2397萬 金管會開罰720萬元

2025/2/20 18:30（2/20 18:53 更新）
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金管會20日對台灣人壽去年理賠人員詐保案開罰720萬元。（中央社檔案照片）
金管會20日對台灣人壽去年理賠人員詐保案開罰720萬元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北20日電）針對台灣人壽去年理賠人員詐保案，金管會今天出手開罰台壽新台幣720萬元，不僅是保險局近1年最大罰鍰，更創下主委彭金隆上任以來最大筆裁罰案。

金管會今天在例行記者會公布台壽裁罰案，經對台壽辦理專案檢查後，發現公司違反辦理保險理賠、請款及會計作業等事項，合計共處罰鍰720萬元。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，經調查台壽該名理賠人員詐保案件數為161件、涉案金額約2397萬元，而該理賠人員的行為期間落在2023年5月至2024年10月，時間長達近1年半。

蔡火炎說明，台壽的理賠作業內控制度不符合內部牽制原則，且理賠案件結案歸檔未落實追蹤。其中，該名理賠人員可自行受理、立案、登打系統及審核，卻未設計相關控管機制，導致內控設計及執行過程有違牽制原則。

其次，台壽的理賠給付內容是依理賠人員在系統建檔的資料自動產出，請款經辦進行核對筆數及金額，即可列印請款單，並送交出納進行付款，且會計部門未檢視相關憑證，僅憑系統核決金額即逕為入帳。

蔡火炎說，台壽內部於2024年10月18日發現此案，卻未依法令規定及內部規範於事件發生當日，立即通報經營管理階層主管，更遲至同月28日才向金管會通報重大偶發事件。

蔡火炎說，基於理賠人員相關內控缺失，但考量為台壽內部自行查核發現，金管會酌減後裁罰420萬元；針對請款內控缺失處180萬元，以及未落實執行重大偶發事件通報罰120萬元，合計720萬元。

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蔡火炎指出，原本公司可能想在理賠上能更快速處理，才會有理賠人員去受理、承辦並審核案件的行為模式。他說，用意雖是希望快速，但求快時應該要有「牽制」的內控設計，台壽此案並沒有相關機制，導致詐保案件發生。

本次台壽理賠詐欺案為保險局近1年來最大金額的罰鍰，也是彭金隆去年上任金管會主委以來，最大一筆裁罰案件。（編輯：張均懋）1140220

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