加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮
首頁 / 產經

央行理事憂農會信用部成打炒房破口 必要時應再出手

2025/1/24 16:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行去年12月決議利率連3凍，房市管制也按兵不動，理事會議事錄摘要今天出爐，顯示央行理事仍緊盯房市變化，並憂心融資租賃公司及農會信用部成打炒房破口，未來如有必要，央行應再次祭出選擇性信用管制措施。

中央銀行去年12月舉行第4季理監事會議，決議利率「連3凍」，且未祭出第8波選擇性信用管制。議事錄摘要顯示，央行理事並非輕輕放下，依舊高度關注房市，只是因預售屋交易量、交易價格及房貸利率等部分房市指標顯示，第7波選擇性信用管制措施已有初步成效，應該先密切觀察後續發展狀況，再視情況進行調整。

有位理事指出，未來央行有2大工作重點，第1，道德勸說方面，將持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，督促銀行積極落實；第2，近期辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，已發現主要缺失態樣，未來持續加強辦理專案檢查，要求銀行落實規定及改善缺失。

這位理事提醒，部分銀行承做不動產放款已接近銀行法第72條之2規範上限，導致有銀行資金透過融資租賃公司流入房市，成為打炒房的破口，日前金管會積極金融檢查，並要求各銀行對融資租賃公司授信設下4道防線，以避免銀行資金最終仍流向不動產市場，特別是土建融。

此外，也發現部分土建融及房貸的資金來自農會信用部，理事表示，將視需要加強檢查與管理工作，以避免農會信用部成為另一個打炒房的破口。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另位理事也說，融資租賃公司及農會信用部恐成為打炒房破口，未來如果有必要，央行還是要再次調整管制措施。

有位理事提醒，當前房地產市場已見降溫跡象，雖然部分人士認為政策可以更緊，也有部分人士擔憂，打炒房過度可能引發金融風暴。另位理事則說，全體銀行不動產貸款集中度居高，須密切關注房價走勢，檢視央行管制措施是否達到讓房價降溫的效果，也贊同由銀行根據自身情況設定不動產貸款控管目標，央行進行專案檢查。（編輯：潘羿菁）1140124

#中央銀行
#央行
#農會信用部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：