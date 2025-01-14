房仲：台北101拿下全台地王 竹北公園段房價漲幅居冠

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（中央社記者何秀玲台北14日電）2025年土地公告現值陸續公布，各縣市「地王」揭曉，根據住商機構觀察實價登錄資料，六都加新竹縣市地王周邊最高房價由台北101大樓拿下，公告土地現值高達每坪新台幣695萬元，2024年周邊住宅平均成交行情也高達每坪108萬元，同樣居冠；5年來周邊房價漲幅，則由新竹縣竹北市公園段482地號漲最多。

住商機構今天發出新聞稿，盤整各縣市政府與實價登錄數據，統計六都加新竹縣市地王方圓2.5公里的住宅交易行情，並比較2020與2024年房價漲幅。

統計顯示，台北市蟬聯12年的地王台北101大樓，不僅公告土地現值高達每坪新台幣695萬元，且2024年周邊住宅平均成交行情也高達每坪108萬元，雙雙居六都加新竹縣市之首。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台北101大樓為全台最知名地標，周邊所處的信義計畫區歷經多年發展，群聚各大百貨業者，也形成北市最具指標性的豪宅聚落，帶動區域房價上揚，就算為中古物件，每坪單價動輒上百萬元以上，坐穩全台灣地王寶座。

此外，若僅看地王周邊房價漲幅，2024年對比2020年六都加新竹縣市中，以新竹縣房價成長90.9%最高；但位處市區的新竹市地王，位於城隍廟旁中山路角地，房價漲幅約46.2%，兩者漲幅相差頗大。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，綜觀六都加新竹縣市地王座落位置多處商業機能最齊全的蛋黃區，也顯示各行政區發展軌跡。

不過她表示，部分縣市反而正核心房價漲勢較顯疲弱，如桃園市地王，位處桃園火車站旁，周邊房價僅微幅上漲9.3%，雖然位處舊市區，商業機能成熟，但周邊素地缺乏，改建有不小難度，無房市議題，難以推升房價，導致漲勢受到侷限，因此對民眾而言，與其搶進地王，不如前進優質新開發區，多頭時更有前景。（編輯：林淑媛）1140114