農曆長假影響1月賞屋潮 4大房仲交易量皆呈月減

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（中央社記者何秀玲台北24日電）今年農曆年落在1月底，放假天數多，直接影響1月房仲交易狀況。國內4大房仲業者包括永慶房屋、住商不動產、台灣房屋以及中信房屋1月交易量皆呈現月減；若和去年同期相比，永慶房屋未提供數字，其他3大房仲皆年減雙位數。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，1月全台交易量月減7%，因今年農曆春節落在1月底，1月房市交易天數減少7天，工作日減少勢必會影響房市量能，加上年前民眾趕買年貨與大掃除，都放緩看屋與購屋腳步。

陳金萍指出，觀察永慶房產集團交易數據發現，2024年11、12月交易量已連續2個月回升，顯示房價向下修正，符合買方對降價期待，購屋意願增加，有符合需求的物件，若價格有所折讓，買方仍願意進場，價跌幅度將決定交易量回穩的速度。

據住商機構統計，1月交易量月減28.3%，年減12.1%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，以過去經驗來看，每年12月底會有一批資產布局和因應農曆新年的購屋潮，最晚會落在農曆年前。而今年春節來得早，放假天數多，許多買家在12月已搶進，也讓2025年開春第一個月房市表現疲軟。

至於民眾關心的打房效應如何，她說，因2月僅有28天，得等3月交易狀況才能比較明朗。徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年年中嚴重，但買方對價格接受度仍低，也讓市場交易拉鋸明顯，同時又逢春節，也讓許多買方產生年後再說，甚至於想要觀察川普上任後帶來的政經變局再做打算的想法，是整體交易趨緩的重要因素。

台灣房屋集團統計內部成交行情，1月交易量月減7%，而比起去年同期房市熱潮，仍年減19.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年過年較早，1月工作日較去年短，尾牙、辦年貨等年節活動導致購屋者步調放緩，許多買方期待賣方讓利幅度加大，買方採取「緩兵之計」等降價，而唯有願意讓價的賣方才有機會破冰成交。加上去年受惠新青安貸款優惠，交易熱絡，因此交易量年減是意料中事。

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中信房屋統計今年1月內部成交件數，統計至24日，1月全台交易量月減約10.3%，年減約22.7%。中信房屋總經理張世宗指出，1月適逢農曆春節，工作天數較少，加上年關將至，部分購屋民眾會選擇推遲到年後再做決定。

張世宗表示，央行第7波信用管制持續發威，隨著投資客大量退場，市場回歸剛需基本面，對自住客群來說，蛋黃區房價更具抗跌保值性，預估相較於其他區域，今年蛋黃區仍能維持一定市場熱度。（編輯：楊凱翔）1140124