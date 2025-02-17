遭冒名詐財 金管會澄清：不直接涉入民眾金融交易

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（中央社記者張璦台北17日電）近期傳出有不肖人士偽冒金管會名義，邀請民眾加入LINE好友或群組，宣稱可分享專業投資情報，或要求民眾繳納稅款、匯款等詐騙情事，金管會今天表示，作為金融機構監督管理單位，不會直接涉入民眾金融交易，呼籲民眾切勿相信詐騙集團手法。

金管會表示，近期屢有接獲外界反映有不肖人士偽冒金管會或保險局人員名義，邀請民眾加入LINE好友或群組，並宣稱可分享專業投資情報，或出具偽冒金管會人員的工作證、金管會公文等要求民眾繳納稅款、匯款，或協助處理匯款、辦理退款等詐騙情事，金管會鄭重澄清，這些均為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

金管會指出，金管會主要是訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。

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金管會提醒民眾，務必提高防詐意識，小心詐騙，可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或可撥打金管會電話（02）8968-0899查詢；若有具體證據，亦能直接向警察或法務部調查局告發。

金管會重申，不會以LINE或任何社群軟體與民眾聯繫業務，請勿輕易相信來歷不明的社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，並小心查證相關訊息及來源正確性並建立正確的防詐觀念，以防範金融詐騙的發生。（編輯：翟思嘉）1140217