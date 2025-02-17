電子傳產走強 台股漲352點站上所有均線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北17日電）台積電止跌回升，權值高價電子股以及水泥等傳統產業股紛紛走強，台股今天開高收高，指數終場上漲352.72點，收在23505.33點，成交值新台幣3634.21億元，站上所有均線。

台積電今天收在1085元，上漲25元，市值回升至28.15兆元，貢獻大盤201點，為推升大盤反彈的主要動力。

鴻海、聯發科、台達電、信驊、大立光和力旺等權值高價電子股紛紛收高，帶動電子類股指數上揚1.86%。

傳產股方面，台塑和南亞等台塑集團股延續反彈走勢，推升塑膠類股指數上漲1.33%。水泥、機電、造紙和航運類股指數同步上漲逾1%，紡織、玻璃和鋼鐵類股指數收跌，表現相對弱勢。

和大股價強攻漲停，達78.7元，帶動盟立和所羅門等機器人概念股股價同步走揚。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，網通股智邦今天表現同樣強勢，收在最高點758元，上漲4.55%，中磊漲1.15%，收132元。矽光子概念股聯亞收496.5元，上揚4.2%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，電子股今天領漲，傳產股也展開反彈，盤面結構好轉，包括美國關稅和輝達（NVIDIA）財報將是短期市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1140217