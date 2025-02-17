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台股ETF進入除息高峰期 2月底前16檔密集除息

2025/2/17 10:15
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（中央社記者曾仁凱台北17日電）台股ETF進入除息高峰，包括熱門的國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）等，總計有約16檔ETF將於2月底前除息。

尤其本週是除息最高峰，包括群益台ESG低碳50（00923）、中信小資高價50（00894）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）、兆豐藍籌30（00690）、兆豐永續高息等權（00932）、野村趨勢動能高息（00944）、中信成長高股息（00934），統計有8檔ETF將於18日除息。

另外19日除息的ETF有4檔，17日、20日和21日除息也各有1檔。想要參與配息的投資人，需留意各ETF最後買進日。

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法人觀察，2月下旬即將除息的16檔ETF中，就有將近10檔為高股息ETF，從季配息、雙月配，到月配息都有。法人分析，由於台股漲高、殖利率下滑，高股息ETF從去年下半年開始吹起「降息風」，不少ETF股息分派縮水，不過今年以來台股波動加劇，高股息ETF有股息撐腰，有助降低波動。

以目前台灣受益人數最多的ETF 00878為例，即將於20日除息，吸引不少投資人搶搭除息列車，受益人數、規模再衝一波。根據集保結算所截至14日的最新統計資料，00878最新受益人數159.2萬人，比前1週再增加4963人；另外00878上週資產規模也首度衝破新台幣4000億元大關。（編輯：楊凱翔）1140217

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