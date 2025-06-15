台股週線連2紅外資回補 籌碼穩定為最大優勢

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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股13日收跌214.87點，但週線連2紅。法人分析，台股這波反彈進入高檔，現階段最大優勢在於籌碼面穩定，外資與投信攜手回補台股，但須留意匯率變動對各產業的影響將逐漸顯現。

受到以色列對伊朗開戰影響，台股13日下跌214.87點，跌幅0.96%，加權指數收在22072.95點；上週台股週線上漲412.29點，週線連2紅。

三大法人動態方面，上週投信與外資雙雙站在買方，攜手回補台股，外資單週加碼新台幣473.44億元，投信連續第5週回補131.96億元，僅自營商小幅調節19.29億元，三大法人上週合計買超586.11億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，近期國內外變數仍存，包括美國總統川普再掀關稅議題、中東局勢緊張干擾投資情緒，國內則有5月匯率走升對各產業的影響將逐漸顯現，目前加權指數技術面均線仍維持多頭排列，但晶圓龍頭大廠除息行情失靈，短線上面臨高檔漲多震盪。

廖炳焜表示，隨著這波反彈進入高檔，指數來到反彈滿足區，台股現階段最大的優勢在於籌碼面安定，統計3月底至4月底融資餘額減少超過1100億元，而4月底至今的反彈，融資餘額僅增加約140億元。在籌碼乾淨的基礎下，即使再度出現指數回檔也不致過深，預期至6月台指期結算前指數仍有機會走高。

不過，廖炳焜也提醒，進入第3季後實體經濟面將面對關稅及訂單壓力，同時匯率波動及基本面修正將影響下台股半年表現。目前市場已見到匯率升值對壽險業獲利衝擊，除了對金融傳產的影響龐大，匯率變動對電子各次產業毛利率與獲利也將帶來影響。

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永豐投顧分析，台股自6月起一波攻勢，直接突破22000點整數關卡與年線，高點逼近22500點，技術指標有些過熱，月線拉出連紅，快要收復3月跌幅，顯示股市政經環境可能不如想像的糟糕。

從美中談判來看，永豐投顧認為，川普政府完全顯露亂喊價、隨便打折的策略，甚至發函主要貿易對手，要對方出價，顯示川普政府想要迅速脫離戰場。如果關稅壓力降低，台股企業獲利仍有機會較去年成長，股市有中長線利多。（編輯：楊凱翔）1140615