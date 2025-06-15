大葉大學9月底列空品維護區 管制對象新增燃油機車

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）彰化縣環保局表示，9月30日起大村鄉大葉大學及學府路列入空氣品質維護區，成為縣內第3處空品維護區，並新增燃油機車為管制對象，違者依空氣污染防制法最高可處6萬罰鍰。

彰化縣目前有2處空品維護區，分別為位於鹿港鎮的彰濱秀傳醫院及其周邊道路，以及員林基督教醫院與員林轉運站。

彰化縣環保局今天透過訊息指出，民國111年10月1日起劃設彰濱秀傳醫院及其周邊道路為空氣品質維護區，員林基督教醫院及員林轉運站則從113年9月22日起列為管制範圍，禁止出廠5年以上、1年內未排氣檢測合格的柴油大客貨車進入。

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環保局表示，大葉大學為環境教育場域，是許多學生及敏感族群活動區域，預計今年9月30日起，大葉大學及學府路也將列入空品維護區管制範圍，管制對象新增燃油機車，須依規定完成排氣檢驗。

環保局指出，柴油車及燃油機車會排放粒狀污染物、碳氫化合物等，影響空氣品質並對人體健康造成危害；若車輛未符合管制規定進入空品維護區，依空氣污染防制法可處新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰，未限期改善者可按次處罰至改善為止。（編輯：陳仁華）1140615