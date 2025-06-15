竹市府粉專直播反罷活動道歉 議員擬送監院查處

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）民眾黨今天在新竹火車站前廣場舉辦反罷免活動，議員發現竹市府臉書粉專直播反罷活動涉行政不中立，擬將相關事證送監察院查處。竹市府指出，廠商操作不慎，深表歉意。

新竹「雙罷」發言人、陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔傍晚在臉書（Facebook）發文表示，竹市府運用公家資源，在官方粉專直播反罷免活動及宣講，涉違反公務人員行政中立法、公職人員選舉罷免法、公職人員利益衝突迴避法及刑法圖利罪等4項違法。

民進黨新竹市議員曾資程下午在臉書發文指出，新竹市政府粉專直播反罷免活動，民眾黨寄生文化再次展露無疑，嚴厲譴責，一定要追究，至少要有負責的局處首長下台，同時要向市民道歉，新竹市議會民進黨團會將相關事證送監察院查處。

另有多名民進黨新竹市議員也在臉書發文表示，新竹市府使用公務預算、透過「官方臉書」直播反罷免活動，竹市府涉假公濟私、行政不中立。

對此，新竹市政府透過文字指出，活動廠商操作不慎，誤將非市府活動直播於市府臉書，市府人員發現後立即中止並撤除這則貼文，對此深表遺憾與歉意。

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民眾黨今天下午在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安及國民黨立委鄭正鈐出席，現場湧入數百名支持者，多名新竹市里長也到場聲援。

發起罷免高虹安、鄭正鈐的「雙罷」團體今天舉辦「Clean Hsinchu 讓新竹變乾淨」行動，民進黨多名新竹市議員及罷免團體志工參與。（編輯：戴光育、蕭博文）1140615