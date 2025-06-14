罷免高虹安鄭正鈐成立總部 民眾黨國民黨將同台抗罷

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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今天成立「雙罷總部」表示，第2階段送出連署書確認無需補件，挺向第3階段；民眾黨與國民黨將合作同台，展現共同抗罷。

罷免遭停職的新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐團體今天在民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，民進黨立院黨團總召柯建銘與新竹雙罷發言人、陽明交大科法學院教授林志潔，還有民進黨竹市黨部主委施乃如等人出席。

林志潔表示，罷免高虹安與鄭正鈐行動，於第2階段送出連署書後，已確認無需補件，挺向第3階段，而罷免是公民基本權利，盼民眾繼續為台灣、為新竹發聲。

柯建銘說，竹市是藍白合的縮影，高虹安與鄭正鈐荒廢政務，辜負市民期待；施乃如說，黨部持續提供所需資源，支持民主運動，共同淘汰不適任的政治人物。

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民眾黨竹市黨部主委李國璋接受中央社記者訪問表示，啟動掃街與街頭動員，以選舉規格迎戰罷免，明天民眾黨主席黃國昌將到新竹宣講，鄭正鈐也會出席，藍白將再度同台，展現合作抗罷。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡告訴中央社記者說，鄭正鈐持續勤跑基層、傾聽民意，拜訪鄰里長尋求支持，國民黨也將舉辦大型造勢活動反罷免，並與民眾黨彼此邀約、交叉站台，用選舉的標準應對。（編輯：林恕暉）1140614