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港保安局長批手遊「逆統戰」：荼毒年輕人 手法惡毒

2025/6/15 17:13
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（中央社台北15日電）針對港警國安處以「宣揚台獨、港獨」為由禁制台灣手機遊戲「逆統戰：烽火」，香港保安局長鄧炳強14日宣稱，相關遊戲「悄然荼毒年輕人思想」，相關手法「非常惡毒」，且恐違反香港「維護國家安全條例」的「具煽動意圖罪行」規定。

綜合香港媒體報導，鄧炳強14日在電台節目中聲稱，「軟對抗」的可怕之處，在於以遊戲為載體「傳播台獨、港獨信息，悄然荼毒年輕人思想」。他並形容，這種手法「非常惡毒」。

鄧炳強宣稱，涉事遊戲可能已觸犯中國「煽動顛覆國家政權罪」，也可能違反香港「維護國家安全條例」的「具煽動意圖罪行」。香港民眾切勿下載這款遊戲，並指若有下載或「付款資助行為」，可能構成違法。

他還說，自「港區國安法」實施以來，港警已拘捕326人、檢控188人，其中165人被定罪。在當前地緣政治環境下，「國安風險」仍然存在，因此香港社會必須「居安思危」。

香港警察國安處10日宣布，「逆統戰：烽火」旨在「宣揚台獨、港獨」，鼓吹武裝革命推翻中國，因此依「港區國安法」對這款手遊採取禁制行動。香港民眾切勿下載或資助這款App，否則即觸犯「港區國安法」。若已下載應立即刪除，「切勿以身試法」。

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港警國安處還說，任何人或組織明知而發布「逆統戰：烽火」或相關內容，包括向他人分享或推薦，均有機會觸犯「港區國安法」。

「逆統戰：烽火」是台灣ESC團隊開發的一款手遊。在港警國安處發布上述禁制令後，「逆統戰 Reversed Front」臉書粉絲專頁當晚即以「謝丞相賜箭」回應。有香港網友上傳截圖顯示，港警發布禁制令後，「逆統戰」搜尋量瞬間爆增。（編輯：邱國強/周慧盈）1140615

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