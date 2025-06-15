宜蘭五結西瓜王出爐 重達48.5台斤奪冠

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（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）宜蘭縣五結鄉種植西瓜面積逾55公頃，現已進入盛產期。為協助農民行銷，鄉公所今天舉辦西瓜王競賽，農民林榮木的西瓜以48.5台斤獲得冠軍，由鄉長沈德茂頒發獎金新台幣3000元。

五結鄉公所為協助農民行銷農產品並宣傳五結西瓜上市，今天在五結鄉農會蔬菜集貨場舉辦「瓜瓜節暨親子健行活動」，活動內容多元豐富，包括健行、西瓜甜度比賽、西瓜王競賽、猜瓜重量趣味賽、農特產品嚐、小農市集嘉年華等。

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經秤重後，林榮木的西瓜以48.5台斤奪下西瓜王寶座。至於西瓜甜度比賽則有17名農民參賽，西瓜甜度都在11度以上，冠軍和亞軍由父子檔郭總明、郭宗文包辦，甜度分別為13.9度與13.65度，季軍則為黃文喜13.55度。

五結鄉公所指出，五結鄉位處蘭陽溪南岸，農民每年都會利用承租的蘭陽溪河川地大面積種植西瓜，由於河川高灘地砂質土壤透水性佳，且富含有機質及鹽分，因此生產的西瓜甜度高且多汁，深獲消費者喜愛。（編輯：李淑華）1140615