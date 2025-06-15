抗爭紀錄片「寧化飛灰」 釜山影展：香港哀傷輓歌

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（中央社記者洪素津台北15日電）紀錄片「寧化飛灰」解析2019年香港抗爭期間心路歷程，以抽象溺水畫面與荒野遺棄等意象，傳遞導演劉健倫揮之不去的噩夢與內心驚恐。釜山影展評論該片是為香港所作的哀傷輓歌。

紀錄片「寧化飛灰」由香港導演劉健倫執導，以第一人稱角度，並手持攝影捕捉最貼近現場的鏡頭，深度解析2019年香港抗爭期間記者在現場的所見、所聞與心路歷程。

在導演劉健倫的鏡頭下，殘酷的暴力場毫無遮掩，但也沒有過度煽情的剪接，更加入無人機從城市上空拍攝的畫面，呈現大遊行、宵禁街道與破碎建築的強烈對比，並以抽象溺水畫面與荒野遺棄等意象，傳遞導演揮之不去的噩夢與內心驚恐。

紀錄片中大量沿用真實錄影素材，使觀眾彷彿與導演並肩走進示威現場，音效部分則全採現場錄音，尤其當鏡頭捕捉警方掃蕩地鐵車廂、年輕示威者胸部中彈倒地、印尼記者因橡膠子彈失明等畫面，紀錄片毫不迴避暴行殘酷，卻不刻意展現，這種手法正如釜山影展評論所言「這是一首為香港所作的哀傷輓歌」。

導演劉健倫以自由記者身分追蹤抗爭運動4年，拍攝出超過1000個小時原始素材，但最後劉健倫被迫逃至英國，他透過新聞稿坦承，「我幾乎花了2年時間逃避那些影像，要我重看那些畫面真的太困難了。香港是我的家鄉，我在那裡長大，最後卻被迫離開了自己的家。」

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紀錄片「寧化飛灰」也在國際影展屢獲肯定，除了獲得DocEdge國際影展民主邊緣最佳影片、那不勒斯人權電影節特別提及獎（Special Mention Arrigoni-Mehr Khamis）及人權紀錄片獎，另也入選釜山影展超廣角紀錄片單元、比利時自由影展、瑞典盧勒奧國際影展、美國LaneDoc Fest等國際影展。這些獎項證明該片以個人視角呈現香港抗爭，其記錄手法兼具真實性與藝術性，留下難能可貴歷史檔案。

紀錄片「寧化飛灰」將於16日於光點華山電影館特映，7月5日則在高雄市電影館放映。（編輯：李淑華）1140615